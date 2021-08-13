Азербайджан сообщил о перевыполнении обязательств в рамках ОПЕК+

В июле 2021 года Азербайджан перевыполнил свои обязательства по сделке ОПЕК+. Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте министерства энергетики страны.

Согласно решению, принятому министрами стран ОПЕК+ в апреле 2021 года, квота Азербайджане на июль предусматривалась в объеме 620 тыс баррелей в сутки. По итогам июля суточная добыча нефти в Азербайджане составила 606 тыс баррелей. Вместе с конденсатом суточная добыча составила 717 тыс баррелей (доля конденсата - 111 тыс. баррелей в сутки).

В Минэнерго также отметили, что с августа Азербайджан в рамках сделки ОПЕК+ будет наращивать нефтедобычу на 7 тыс баррелей в сутки.

Напомним, 18 июля 2021 года ОПЕК+ продлили соглашение о сокращение нефтедобычи до конца 2020 года. С августа страны организации начали наращивать добычу на 400 тыс б/с в месяц до полного свертывания сокращений. В декабре 2022 года ОПЕК+ оценит обстановку на рынке, а также показатели добычи стран, входящих в организацию.