Ольга Свиблова: "Мало где меня принимали так радушно и интеллигентно, как в Баку"

"Вестник Кавказа" побеседовал с директором "Мультимедиа Арт Музея" Ольгой Свибловой о культурных контактах России и Азербайджана и межнациональных отношениях.

- Ольга Львовна, какие проекты совместно с азербайджанскими художниками и фондами вы устраивали?

- Мы очень дружим с Фондом Гейдара Алиева, показывали у себя, в Мультимедиа Арт Музее, выставку азербайджанских художников. Я с восхищением смотрела на азербайджанские проекты на последней Московской биеннале искусства в Третьяковской галерее – проекцию узоров национальных ковров Орхана Мамедова и замечательный мультимедийный проект Лейлы Алиевой, вице-президента Фонда. Я знаю много чудесных азербайджанских художников, два или три дня назад я виделась с моей любимейшей подругой, великой художницей Айдан Салаховой.

- Какое отношение проявлялось к вам и Мультимедиа Арт Музею с азербайджанской стороны?

- Потрясающее. Я несколько раз была в Баку, и мало где меня принимали до такой степени радушно, умно и интеллигентно. Мне показывали музеи, я встречала замечательных людей. С ними было чрезвычайно интересно познакомиться, они все стали моими друзьями. Когда я в первый раз приехала в Азербайджан после очень долгого перерыва, я знала там всего несколько человек, а когда уезжала, в республике у меня оставались десятки друзей. Это было удивительно, по-восточному гостеприимно – не залихватское, а очень сдержанное и интеллигентное гостеприимство.

- Как вы относитесь к попыткам представить народы враждующими?

- Мне непонятны те, кто стремится разделять людей на народы. Есть конкретные люди, которых я люблю, которых я люблю не очень и которые мне далеки. Мои отношения с ними совершенно не зависят от того, какая у них национальность, где они проживают, какой у них социальный статус или цвет кожи.

Я не понимаю, как можно не любить человека, например, за то, что он украинец, пусть у нас есть проблемы с Украиной, или за то, что он грузин, если когда-то у нас были проблемы с Грузией. Разве из-за национальности мы становимся другими людьми? Не может быть, чтобы нация и народ был враг или друг – везде человек находит друзей и везде есть люди, которые с ним не совместимы.

Конечно, массовым сознанием, наверное, можно манипулировать. Человек, когда он масса, становится совсем другим. Но не случайно я работаю в искусстве практически всю свою сознательную жизнь, потому что это проявление индивидуальности. Люди на индивидуальном уровне прекрасны, если не становятся толпой, которую можно обмануть любым дурманом.