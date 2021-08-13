Меркель полетит гарантировать энергобезопасность Украине через Россию

Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт анонсировал визит канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Россию и Украину.

По его словам, в Москву Меркель приедет в пятницу, 20 августа, а 22 августа начнет визит в Киев.

"В начале следующей недели мы расскажем о содержании программы", - сказал он. "Вполне очевидно, что она встретится с президентом [России Владимиром Путиным]", - цитирует Зайберта ТАСС.

Ранее визит украинская сторона анонсировала визит Меркель на Украину. Об этом говорил пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров. По его словам, сторонам предстоит обсудить гарантии со стороны Берлина после введения в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2".