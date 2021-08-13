Лавров: выдача российских паспортов в Донбассе не нарушает международное право

Россия не нарушает международное право, выдавая жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР паспорта, заявил в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"В последнее время стали звучать голоса, что, проводя паспортизацию Донецкой и Луганской народных республик, Россия, значит, нарушает международное право. Все это ложь. Во-первых, европейская конвенция о правах человека гласит, что каждое государство имеет право решать, кто может быть его гражданином. Другие конвенции говорят о том, что любой человек вправе выбрать себе гражданство", - сообщил Лавров в ходе лекции "Гражданское общество и государство на защите исторической правды, ценностей и суверенитета".

Глава российского МИД отметил, что на Украине паспорта своих государств имеют поляки, венгры, румыны.

Россия выдает паспорта жителям ЛНР и ДНР с июня 2019 года.