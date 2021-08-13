В детском саду в Узбекистане отравились 25 детей

В детском саду в Аккурганском районе Ташкентской области отравились 25 детей. Об этом сообщили в министерстве дошкольного образования (МДО) Узбекистана.

С 2 по 11 августа воспитанники дошкольной образовательной организации №5, у которых проявлялись признаки интоксикации, были госпитализированы больницы.

В настоящее время шестеро детей находятся в тяжелом состоянии в реанимации, остальные 19 в состоянии средней тяжести.

Согласно предварительному заключению специалистов Научно-исследовательского института эпидемиологии, микробиологии и инфекционных заболеваний, у детей диагностировано подозрение на ботулизм, передает Газета.uz.

Ранее в соцсетях появились сообщения об отравлении 150 детей и смерти одного ребенка в детском саду в Аккурганском районе Ташкентской области.

