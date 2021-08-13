Что происходит в ушедшей под воду Анапе (ФОТО)

Минувшей ночью в ряде районов Краснодарского края прошел сильный ливень, по словам синоптиков, на регион обрушился «библейский потоп». Среди наиболее пострадавших городов оказалась Анапа. За ночь на курорте выпала трехмесячная норма осадков.

Затоплены улицы Северная, Ленинградская, Садовая, Пионерский проспект, низинные участки поселков Виноградный и Уташ.

У гостиницы на Пионерском проспекте даже в полдень приходится передвигаться почти по колено в воде, сообщает источник «Вестника Кавказа».

Центральный пляж Анапы размыт, разлился ручей Можепсин.

Мэр города Василий Швец ввел на курорте режим ЧС и поручил организовать дополнительные временные пункты размещения на случай эвакуации населения - в пятницу в регионе ожидается новый ливень.