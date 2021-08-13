Синоптики предупредили Кубань о паводках

Ряд неблагоприятных метеоявлений прогнозируется на территории Краснодарского края из-за мезоциклона, который подойдет со стороны Черного моря, в частности, высока вероятность осложнения ситуации с паводками в южной части региона. Об этом сообщил начальник отдела мониторинга и прогнозирования ГКУ Краснодарского края "Территориальный центр мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" Александр Колесник.

По его словам, наиболее сильные осадки прогнозируются в Приморско-Ахтарском, Славянском, Северском, Абинском, Красноармейском, Калининском районах, Анапе, Таманском полуострове, Новороссийске и Крымске. Также на границе опасной зоны находится Краснодар.

Синоптик отметил, что осадки ожидаются на всей территории региона и добавил, что мезоциклон зайдет на территорию края, начиная с Новороссийска и Геленджика. Сегодня днем "он начнет выходить на территорию Краснодарского края. Он начнет выходить в районе Геленджика и Новороссийска", передает ТАСС.

Колесник пояснил, что непогода сохранится до утра следующих суток и начнет ослабевать днем.