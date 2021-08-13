В Анапе на фоне ливней ввели режим ЧС

Власти Анапы в ожидании ухудшения погоды объявили режим ЧС.

Соответствующее решение было принято в пятницу 13 августа на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям, которое провел мэр курорта Василий Швец.

В настоящее время, сообщают власти, ситуация в Анапе контролируемая. Специалисты устраняют последствия ночных ливней, вода откачана из 37 дворовых территорий, из двух детских садов, восстанавливается подача электроэнергии в городе и сельских округах. Ликвидацией последствий заняты порядка 100 человек и свыше 25 единиц техники.

Сложнее всего ситуация с подтоплениями в поселке Уташ и на Пионерском проспекте.

"По прогнозам сегодня во второй половине дня в Анапе возможен новый залповый выброс осадков – до 50 мм. В связи с этим принято решение о введении на территории муниципалитета режима ЧС", - сообщили в пресс-службе администрации Анапы.