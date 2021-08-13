В Минздраве Грузии рассказали, почему "скорые" приезжают на вызовы с опозданием

Министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе объяснила, почему в последнее время "скорые" стали все чаще приезжать на вызовы с опозданием.

По ее словам, это связано с тем, что на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом COVID-19 нагрузка на Центр координации чрезвычайных ситуаций и неотложной помощи Минздрава Грузии возросла в два раза.



"Конечно же, есть опоздания… Немыслимо отрицать это в этом режиме и в этих условиях перегрузки, а также пообещать нашим гражданам, что скорая помощь приедет через 20 минут и 15 минут. Однако программа, по которой мы знаем о состоянии пациента в деталях и анкета, которой мы руководствуемся сегодня, позволяет нам переводить пациентов в приоритетный список", - цитирует Тикарадзе "Sputnik Грузия".



По оценке министра, служба скорой помощи работает с максимальной вовлеченностью. Она также напомнила, что государственный центр и частный сектор, у которого есть собственный ресурс транспортных средств, в настоящее время работают, как единая система.

По данным Минздрава Грузии, с начала пандемии в стране зарегистрированы 471 685 случаев заражения коронавирусом. Справились с болезнью 415 146 человек, умерли – 6321. Число граждан, получивших хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса, составляет 715 919 (более 19% от всего населения Грузии).