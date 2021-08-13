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Лавров: агрессивная политика ведет Запад в тупик

Лавров: агрессивная политика ведет Запад в тупик

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе лекции "Гражданское общество и государство на защите исторической правды, ценностей и суверенитета" охарактеризовал политику Запада как "тупиковую и не имеющую перспектив".

По его словам, она проявляется в "судорожных попытках" сохранить свои позиции, которые он имел в мировых делах на протяжении последних 500 лет. "Это агрессивная политика в попытке доминировать над всеми и вся, и любой, кто идет поперек Запада, должен быть наказан", - сказал он, подчеркнув, что это тупиковая политика, которая "не  имеет никаких перспектив".

В актуальном процессе формирования многополярного, полицентричного мира, попытки Запада навязать либеральные ценности не увенчаются успехом, выразил уверенность глава российского внешнеполитического ведомства.  

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Вестник Кавказа

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