Борщ стал слишком дорогим удовольствием для большинства россиян

Индекс борща в России упал до пятилетнего минимума, сообщают «Ведомости». Это значит, что борщевой набор сильно подорожал относительно доходов граждан.

Индекс борща показывает, какое количество продуктов для приготовления первого блюда может купить россиянин на зарплату. В среднем по России индекс в настоящее время находится на минимуме за пять лет, за год индекс сократился в 64 регионах страны.

Борщ не по карману жителям Тувы - 50 блюд на семью из четырех человек на месячную зарплату. В Ингушетии зарплата закончится, если приготовить борщ 56 раз, в Калмыкии - 59, в Карачаево-Черкесии и Чувашии - 62, в Крыму - 65. В Дагестане зарплаты хватит на 93 борща, в Чечне и Ленинградской области - на 90.

Лучше всего ситуация с борщевым индексом складывается в Ямало-Ненецком (230 блюд) и Ненецком (204) автономных округах. Москва занимает третье место, за зарплату можно позволить себе сварить борщ 179 раз.

Отмечается, что разница между регионами в начале и конце рейтинга значительна - в 4,6 раза.

В России за год стоимость приготовления борща выросла на 9%, до 293 рублей, а доходы среднего россиянина после уплаты налогов и оплаты услуг ЖКХ упали до 29,9 тыс рублей.