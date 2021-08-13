Авария оставила несколько санаториев Железноводска остались без горячей воды

В Железноводске произошел взрыв газовоздушной смеси в одной из котельных, в результате без горячего водоснабжения остались три санатория, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ставропольскому краю. Уточняется, что в результате инцидента произошла деформация котла в котельной.

В результате ЧП никто не пострадал. Планируется, что последствия аварии будут устранены в течение дня.

"Делается все возможное, чтобы восстановить работу котельной и вернуть отдыхающим комфортный отдых. В течение дня планируется произвести все необходимые для этого работы", - сообщил глава города Евгений Моисеев.