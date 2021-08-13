В горах Дагестана восстановили движение транспорта

В Дагестане полностью расчистили автомобильную дорогу в Рутульском районе, которая была частично перекрыта после ливней.

"Участок автомобильной дороги Магарамкент-Ахты-Рутул в Рутульском районе полностью расчистили от селевых потоков, из-за которых движение автотранспорта велось в ограниченном режиме", - сообщает пресс-служба Минтранса республики.

Ранее в Дагестане прошли сильные дожди, что местами привело к сходу селей.