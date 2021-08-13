Два человека погибли и более 4 тыс пострадали из-за подтоплений в Крыму

Два человека стали жертвами подтоплений в Крыму, 59 человек ранены, один пропал без вести, более четырех тысяч человек пострадали. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

"Количество пострадавших граждан составило 4 082 человека, из которых двое погибли, местоположение одного до сих пор не установлено и еще 59 человек получили вред здоровью различной степени тяжести", - написал он в соцсети "ВКонтакте"

"На момент чрезвычайной ситуации в 9 пунктах размещения находился 251 человек, включая 35 детей", - также сообщил глава региона.

Ранее сообщалось, что перекресток улиц Самойленко и Борзенко, а также улица Еременко в районе стадиона в Керчи перекрыты из-за подтоплений. Накануне из-за сильных дождей подтопленными оказались стадион, оптово-розничный рынок и рыбоконсервный завод "Пролив".