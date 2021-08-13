Без перерыва на сон: Турция подвела итоги лесных пожаров

Все крупные лесные пожары в Турции потушены либо локализованы, огонь более не распространяется по турецкой земле бесконтрольно. На это ушло две недели, в течение которых огнем было затронуто 53 провинции Турции. Наиболее пострадавшие провинции – Анталия, Мугла, Айдын, Ыспарта, Денизли. Всего зафиксировано 270 пожаров.

В результате пожаров повреждены 60 тыс гектаров лесной площади. Экономический ущерб с учетом сгоревших домов, сараев, складов, рабочих мест, сельскохозяйственных угодий, а также погибшего скота животных в 59 кварталах, не считая сами леса, составили не менее 1 млрд турецких лир. В пожаре также погибли 7 человек, 2 из которых - работники лесного хозяйства, и тысячи домашних животных.

Лесные пожары, которые начались в Манавгате (провинция Анталия) 28 июля в 11:30 в 4 разных точках, распространились на приграничные районы Аксеки, Гюндогмуш, Ибрады и некоторые районы Алании. За "умышленный поджог леса" был арестован 16-летний подросток с инициалами С. Й. Пожары продолжались в течение нескольких дней в 21 различных точках на границах Анталии, Манавгат, Аксеки, Гюндогмуш, Ибрады и Аланья. 59 кварталов в этих районах были серьезно повреждены. После 220 часов тушения в настоящее время продолжаются работы по охлаждению очага большого пожара, который удалось ликвидировать 6 августа в 15.30.

60 тысяч гектаров леса

По первым подсчетам при пожарах сгорели 60 тыс гектаров, то есть 600 кв км. Это примерно площадь города Бодрум. Президент Торгово-промышленной палаты Анталии (ATSO) Давут Четин отметил, что в Анталии есть 1,146 млн га лесных угодий, из них 600 тыс га – плодородные леса. выходит, что сгорело порядка 10% таких лесов.

Вместе с лесами погибли и миллионы живых существ. Давут Четин заявил, что невозможно определить экономическую стоимость выжженного леса. "Конечно, не существует такой вещи, как экономическая ценность дерева или тысяч живых существ в лесу. Как можно измерить его ценность? К сожалению, мы потеряли 7 наших граждан, тысячи домашних и диких животных", - сказал он.

Экономический урон – не менее 1 млрд лир

Четин объявил, что его ведомство рассчитало стоимость сожженных домов, сараев, складов, рабочих мест, теплиц, садов, полей, овец, крупного рогатого скота и птицы, принадлежавших сельским жителям в жилых районах за пределами леса. По оценкам ATSO, ущерб составил не менее 1 млрд турецких лир, то есть около $117 млн. Давут Четин сказал, что окончательные данные появятся только после завершения оценки ущерба.

Борьба с пожаром 24 часа

В борьбе с огнем приняли участие 8 самолетов, 2 БПЛА, 21 вертолет, 1 беспилотный вертолет, 1915 машин и 8155 человек личного состава. В операция поучаствовали тысячи жителей сельских районов, а также добровольцы из Анталии и многих других провинций Турции. Сотрудники пожарной службы и волонтеры не прекращали операции в течение нескольких дней. Некоторые работали без перерыва на сон или спали лишь пару часов.

В 10-дневной борьбе экипажи пожарных самолетов и вертолетов совершили более 160 тыс боевых вылетов, в среднем 1600-1650 вылетов в сутки. Самолеты, выпустив тонны воды из моря, бассейнов и водохранилищ, смогли справиться с пожарами, в том числе, в районах с очень суровым рельефом.

Умерли 7 человек

Осман (55 лет) и Шехир (50 лет) Гардаш погибли в своем доме в квартале Дегирменли в районе Делиогланлы. Фахри Йигитокур (60 лет) и его жена, немка Андреа Хартманн Йигитокур (58 лет) – в саду своего дома в квартале Калемлер (Манавгат, Анталия). Напротив их дома в Кепезбелени у деревни Аксеки (Анталия) погиб Хасан Али Юксель (82 года). Лесники Эрдал Токва (37 лет) и Яшар Чинбаш (53 года) погибли в пожарном автомобиле в квартале Гебече района Гюглен Дагы Белолук (Манавгат, Анталия).

821 жителя Турции были отравлены угарным газом и получили ожоговые раны. Из них 808 выписаны из больницы после вентиляции легких. 6 человек получают медицинскую помощь.

Погибли 33 тысячи домашних животных

По заключению Министерства сельского и лесного хозяйства, в районах пожаров пострадали 15 тыс га сельскохозяйственных земель. По последним данным, погибли около 33 тыс животных, в том числе 263 голов крупного рогатого скота, 2 783 овец и коз, 20 тыс перепелов, 27 407 голов домашней птицы, уничтожены 1441 улей с пчелами и 1006 пустых ульев.