Врач рассказала, как восстановить мышечную массу после COVID-19

Переболевшие коронавирусом часто сильно теряют мышечную массу, восстанавливать ее нужно очень постепенно, предупредила кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова.

В интервью радио Sputnik медик сообщила, что во время болезни у людей пропадает даже минимальная физическая активность, из-за этого быстро исчезают мышцы.

"Если человек тяжело болел COVID-19 и лежал в больнице, то он выходит оттуда с очень существенной потерей веса. Зачастую эта потеря происходит за счет мышечной массы. Да, жировая масса тоже теряется, но в первую очередь – мышечная", - подчеркнула Павлова.

Мышечная масса после болезни восстанавливается долго, ослабленному организму нельзя давать большую нагрузку, не следует сильно нагружать сердечно-сосудистую систему.

"Даже если человек до ковида был очень хорошо натренирован, то все равно начинать надо с малоинтенсивных занятий. Самая безопасная история – это ходьба и плавание. Начинаем с прогулок и постепенно увеличиваем дистанцию и скорость ходьбы. Сейчас у всех есть умные часы и смартфоны и можно четко отследить пульс. Если пульс повышается в начале физической активности, но очень быстро восстанавливается во время занятий, то можно переходить к более интенсивным видам нагрузки", - поделилась врач.

В случае, если мышечную массу практически не удается восстановить, следует обратиться к врачу-реабилитологу.