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Самолет из Краснодара в Тюмень вынужденно сел в Волгограде

Самолет из Краснодара в Тюмень вынужденно сел в Волгограде

Самолет авиакомпании "Азимут", совершавший рейс из Краснодара в Тюмень, вынужденно сел в аэропорту Волгограда из-за больного ребенка. Об этом сообщила ведущий специалист по связям с общественностью ПАО "Международный аэропорт Волгоград" Анастасия Голодова.

По словам собеседницы ТАСС, ребенок госпитализирован. Самолет вылетел в Тюмень

"Бригада скорой медицинской помощи доставила его в Волгоградскую областную детскую клиническую больницу, инфекционный корпус. Ребенку оказали всю необходимую помощь, его состояние стабилизировалось", - сказали в облздраве.

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Вестник Кавказа

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