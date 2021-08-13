В России обновлен рекорд суточной смертности из-за коронавируса

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса сообщает, что на территории России выявили еще почти 22,3 тыс случаев заболевания. Умерли 815 пациентов - максимум с начала пандемии.

«За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 22 277 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 850 (8,3%) без клинических проявлений», - информирует штаб.

Больше всего новых случаев в Москве - 2 529, в Петербурге - 1 810, в Московской области - 1 223. В Крыму 390 новых случаев заболевания, в Ставропольском крае - 341, в Краснодарском крае - 255, в Дагестане - 203, в Чечне - 155, в Кабардино-Балкарии - 90, в Северной Осетии - 68, в Ингушетии - 60, в Адыгее - 59, в Карачаево-Черкесии - 55.

Суточный прирост составил 0,34%, общее число инфицированных в России достигло 6 557 068 человек.

За сутки выписаны по выздоровлении 19 368 человек, за весь период - 5 848 340 человек.

Умерли за сутки 815 пациентов с коронавирусом, с начала пандемии - 168 864 человека. В пятницу 13 августа в России побит рекорд смертности от коронавируса, прошлый рекорд был установлен накануне - 808 смертей.

Смертность продолжает расти на фоне снижения числа новых случаев заражения, условная летальность коронавируса выросла до 2,58%.