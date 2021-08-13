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Природный очаг чумы обнаружен в Карачаево-Черкесии

Природный очаг чумы обнаружен в Карачаево-Черкесии

Специалисты противочумной станции зафиксировали природный очаг чумы в горных урочищах Эникол и Бийтюк-Тюбе в Карачаево-Черкесии, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону, уточнив, что штаммы чумного микроба были выделены у сусликов.

"Специалистами Кабардино-Балкарской противочумной станции, которая ежегодно ведет мониторинг циркуляции возбудителей чумы, среди популяции сусликов выделены основные штаммы чумного микроба", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что природные очаги чумы исторически существуют в высокогорных районах Карачаевского и Малокарачаевскоего районов региона, а их активизация – это характерное природное явление.

Для недопущения распространения инфекции за пределы малодоступных горных территорий, специалистами проводится постоянное наблюдение. В периоды активизации профилактические мероприятия усиливаются.

Также в ведомстве отметили, что последние случаи заболевания чумой среди людей в регионе отмечались более века назад.

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Вестник Кавказа

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