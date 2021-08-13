Киргизия просит скорейшего открытия Казахстана
Глава МИД Киргизии Руслан Казакбаев и Чрезвычайный и Полномочный посол Казахстана Рапиль Жошыбаев встретились в Бишкеке и обсудили сотрудничество двух стран, говорится на сайте МИД КР.
Казакбаев обратил особое внимание на необходимость "скорейшего снятия ограничительных мер на въезд граждан Киргизии в Казахстан" для перемещения через границу товаров, как это было до пандемии.
Также глава МИД Киргизии поблагодарил власти Казахстана за оказываемую продовольственную и гуманитарную помощь, а также за помощь в борьбе с коронавирусом.
Посол Казахстана отметил, что братское государство может рассчитывать на 1000 тонн высокорепродуктивных семян озимой пшеницы.
Вестник Кавказа
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