Все пляжи закрыты в Сочи из-за шторма

В пресс-службе администрации Сочи сообщили о том, что Оперативный штаб по проведению курортного сезона решил закрыть все городские пляжи из-за сильного шторма.

"На море шторм - четыре балла, купание опасно для жизни. На пляжах арендаторами выставлены информационные аншлаги, дежурят спасатели", - говорится в сообщении Оперштаба.

Ранее сообщалось о продлении действия в городе штормового предупреждения до утра воскресенья. Синоптики прогнозируют на территории курорта ливни с грозами, шквалистый ветер, а также возможное образование смерчей над морем.