Зона ответственности российских миротворцев обстреляла азербайджанскую армию

Этой ночью из стрелкового оружия были обстреляны позиции азербайджанской армии в населенных пунктах Йухары Вейселли Физулинского района, Сыгнах Ходжалинского района и в окрестностях города Шуша. Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

"Огонь в этих направлениях велся незаконными армянскими вооруженными отрядами, находящимися на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы", - говорится в сообщении.

Накануне подразделения вооруженных сил Армении с позиций в населенном пункте Хазинавар Горисского района подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции армии Азербайджана в направлении населенного пункта Гарыгышлаг Лачинского района.

"Погибших и раненых среди личного состава армии Азербайджана нет. Оперативная обстановка контролируется подразделениями наших войск", - подчеркнули в азербайджанском военном ведомстве.