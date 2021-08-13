Собянин снял часть ограничений в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу 13 августа отменил ряд действующих в связи с пандемией ограничений.

"Начиная с сегодняшнего дня отменяется обязательное требование о переводе на дистанционный режим работы не менее 30% сотрудников предприятий и организаций, включая работников старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями", - написал Собянин на своем персональном сайте.

Мэр города подчеркнул, что работодателям рекомендуется "и в дальнейшем сохранять "удаленку", если это возможно без ущерба для деятельности организаций".

Требование об обязательной ежедневной термометрии сотрудников сохраняется, так же как и запрет на допуск на рабочее место сотрудника с признаками ОРВИ. "В то же время отменяются требования о проведении термометрии в течение рабочего дня (каждые четыре часа) и регулярном тестировании сотрудников на COVID-19 (не менее 10% персонала каждые 15 дней)", - уточнил градоначальник.

Отменяются все ограничения на посещение столичных зоопарков.

"Нельзя проводить массовые мероприятия. Сохраняются ограничения на посещение театров, концертов и кино", - напомнил мэр Москвы.

Снятие ограничений связано с улучшением ситуации с коронавирусом в городе. "Число новых госпитализаций уменьшилось более чем в два раза по сравнению с пиковым значениями второй половины июня. На сегодня в коронавирусных госпиталях занято менее 7 тыс коек - минимальное количество с начала апреля", - пояснил Собянин.

В Москве продолжает действовать масочный режим, необходимо соблюдать социальную дистанцию.