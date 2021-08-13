Больница Владикавказа получила очередную партию кислорода

Военнослужащие Южного военного округа (ЮВО) передали четыре тонны газообразного кислорода в республиканскую клиническую больницу Северной Осетии, сообщает пресс-служба военного округа.

Ранее сообщалось, что в начале недели из-за аварии в кислородной системе погибли 11 человек.

Уточняется, что военные доставили кислород с военного аэродрома Моздок во Владикавказ. В пресс-службе добавили, что военнослужащие ЮВО в случае необходимости продолжат доставку кислорода.