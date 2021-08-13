В Казахстане похолодает в выходные

Казгидромет опубликовал прогноз погоды на 14-16 августа, почти по всей территории Казахстана ожидается похолодание.

Над республикой проходит обширный антициклон, приносящий прохладный Атлантический воздух. На юге Казахстана днем в ближайшие три дня будет плюс 22-30, на юго-востоке - 17-25 градусов тепла, на востоке 15-25 тепла. В северных регионах немного потеплеет, до 23-28 градусов.

Антициклон не затронет только западную половину Казахстана, там продолжается заток горячего воздуха из Ирана, сухо, солнечно, днем плюс 32-40 градусов.