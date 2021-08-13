В Тбилиси в техническом университете заработал центр массовой вакцинации

В шестом корпусе Грузинского технического университета в Тбилиси с 13 августа начал работать центр массовой вакцинации.

По данным Минздрава Грузии, здесь граждане смогут выбрать каким препаратом вакцинироваться – Pfizer, Sinopharm или Sinovac и для этого не обязательна предварительная регистрация. "Центр будет работать каждый день, включая выходные, с 10:00 до 20:00 без перерывов", - приводит сообщение ведомства Sputnik Грузия.

Кроме того, каждый день без выходных с 10:00 до 18:00 центр массовой иммунизации работает в оздоровительном комплексе во Мцхета (регион Мцхета-Мтианети), здесь можно привиться вакциной Pfizer.