Тесты на коронавирус могут стать платными в Грузии

В Грузии тесты на COVID-19 могут сделать платными для всех, предложение высказал глава Национального центра по контролю заболеваемости и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.

В настоящее время тесты бесплатно можно сделать в поликлиниках, платно - в частных медучреждениях, там стоимость ПЦР-теста составляет 60-120 лари, экспресс-теста – до 50 лари.

"Мы выступили с инициативой, чтобы государство не оплачивало тесты на коронавирус. Государство дает возможность населению бесплатно получить вакцину. Но если мы не прививаемся, то должны сами платить за тестирование", - заявил Гамкрелидзе.

С сентября в Грузии только лица, сделавшие прививку или имеющие отрицательный тест, смогут посещать объекты общепита, СПА-салоны и фитнес-центры.