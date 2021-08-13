Новороссийск готовится к опасному ливню, введен режим ЧС

Режим ЧС введен в Новороссийске из-за ожидаемого в ближайшие сутки выпадения двухмесячной нормы осадков, сообщили в пресс-службе городской администрации

"Сегодня, 13 августа, в ближайшие часы и в следующие сутки в районе Новороссийска ожидается выпадение двухмесячной нормы осадков. С 09:00 часов в городе введен режим ЧС", - указано в нем.

Ранее сообщалось, что в Анапе уже нескольких часов идет сильный дождь, по прогнозам синоптиков, за сутки может выпасть несколько месячных норм осадков.