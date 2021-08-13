Названа самая вероятная причина взрыва автобуса в Воронеже

В правоохранительных органах сообщили, что вероятной причиной взрыва автобуса стала техническая неисправность.

"На данном этапе основная версия произошедшего техническая: неисправность оборудования транспортного средства либо внесение изменений в его конструкцию. Будут проведены экспертизы. По результатам экспресс-анализа следов взрывчатых веществ не выявлено", - рассказал источник ТАСС.

По предварительным данным, взрыв произошел в районе бензобака в левой части автобуса.

Ранее один источник сообщал, что автобус был дизельным, другой - что взорвалось кустарным способом установленное газовое оборудование.

Напомним, в результате ЧП погибли две женщины, еще 18 пассажиров получили различные травмы.