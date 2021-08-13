Названа самая вероятная причина взрыва автобуса в Воронеже
В правоохранительных органах сообщили, что вероятной причиной взрыва автобуса стала техническая неисправность.
"На данном этапе основная версия произошедшего техническая: неисправность оборудования транспортного средства либо внесение изменений в его конструкцию. Будут проведены экспертизы. По результатам экспресс-анализа следов взрывчатых веществ не выявлено", - рассказал источник ТАСС.
По предварительным данным, взрыв произошел в районе бензобака в левой части автобуса.
Ранее один источник сообщал, что автобус был дизельным, другой - что взорвалось кустарным способом установленное газовое оборудование.
Напомним, в результате ЧП погибли две женщины, еще 18 пассажиров получили различные травмы.
Вестник Кавказа
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