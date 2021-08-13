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Россияне поддерживают бесплатную вакцинацию трудовых мигрантов

Россияне поддерживают бесплатную вакцинацию трудовых мигрантов

Согласно данным опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), россияне считают, что трудовые мигранты, работающие в РФ, должны иметь право на бесплатную вакцинацию от коронавируса, таково мнение 84% опрошенных, пишет "Интерфакс".

Россияне высказались за вакцинацию мигрантов потому, что считают необходимым максимально обезопасить население страны от COVID-19.

Платную вакцинацию мигрантов поддерживают 8% сограждан, столько же не смогли определиться с мнением.

В опросе приняли участие 1,5 тыс человек, его провели с 23 по 25 июля.

Сейчас прививка от коронавируса мигрантам в Москве обходится в 1,3 тыс рублей.

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Вестник Кавказа

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