В Германии назвали сроки запуска "Северного потока-2"

Газопровод "Северный поток-2" может быть введен в эксплуатацию до конца 2021 года, заявил депутат и официальный представитель партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в комитете Бундестага по экономике и энергетике Штеффен Котре.

По его словам, газопровод – важнейший компонент надежных поставок природного газа в Германию и Европу в целом. "Важно диверсифицировать поставки", - сказал он, говоря об аварии на заводе по подготовке конденсата к транспорту "Газпрома" в Новом Уренгое.

В свою очередь депутат Европейского парламента Гуннар Бек уточнил, что в ЕП существует сильная оппозиция к реализации данного проекта. В числе противников были названы не только Польша и страны Балтии, но и "зеленые" в Германии, а также французские либеральные партии, пишут "Известия".