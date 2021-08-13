Метеоролог рассказал о новом климате в России

За последние десятилетия климат на территории России значительно изменился, констатировал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Мы, метеорологи, говорим, что до сегодняшнего момента мы пользовались "старым" климатом, то есть жили по данным с 1961 по 1991 год, а в этом году начнем использовать "новый" климат", - сказал он в эфире радио Sputnik.

В этом году будут обновлены условно принимаемые за норму величины, высчитываемые по результатам наблюдений за 30 лет. В то же время, Леус отметил, что Росгидромет пока не представил обновленные характеристики.