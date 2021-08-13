В Турции из-за наводнения погибли 27 человек

Число жертв наводнения, вызванного сильными дождями, в Турции возросло до 27.

"При селях и наводнении в Кастамону погибли 25 человек, двое погибли в Синопе, один пропал без вести в Бартыне", - информирует управление по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям страны (AFAD).

Стихия бушевала на черноморском побережье Турции, поисково-спасательные работы продолжаются, разрушены несколько мостов и многоквартирных домов, часть дорог заблокирована, 300 населенных пунктов остались без электричества.