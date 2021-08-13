Ливни подтопили Керчь

Перекресток улиц Самойленко и Борзенко, а также улица Еременко в районе стадиона в Керчи перекрыты из-за подтоплений, информирует городская администрация, уточню, что троллейбусы с утра не вышли на линию.

Накануне из-за сильных дождей подтопленными оказались стадион, оптово-розничный рынок и рыбоконсервный завод "Пролив". По данным властей ситуация находится под контролем, эвакуация населения не требуется.

В пресс-службе администрации порекомендовали воздержаться от поездок на личном автотранспорте.