Главная » Новости

Ливни подтопили Керчь

Ливни подтопили Керчь

Перекресток улиц Самойленко и Борзенко, а также улица Еременко в районе стадиона в Керчи перекрыты из-за подтоплений, информирует городская администрация, уточню, что троллейбусы с утра не вышли на линию.

Накануне из-за сильных дождей подтопленными оказались стадион, оптово-розничный рынок и рыбоконсервный завод "Пролив". По данным властей ситуация находится под контролем, эвакуация населения не требуется.

В пресс-службе администрации порекомендовали воздержаться от поездок на личном автотранспорте.

1260 просмотров





Вестник Кавказа

в Instagram

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!