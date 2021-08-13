Число пострадавших при взрыве в Воронеже увеличилось до 19

В результате взрыва в пассажирском автобусе в Воронеже пострадали 19 человек, одна женщина скончалась.

"Пострадавшие госпитализированы в больницы Воронежа с травмами различной степени тяжести: состояние троих оценивается врачами как тяжелое, восемь человек - в состоянии средней степени тяжести", - сообщили в пресс-службе СК РФ.

Еще семь человек получили помощь амбулаторно.

Взрыв произошел около 22.00 вечером 12 августа на остановке общественного транспорта.

По факту возбуждено уголовное дело, в город направлены криминалисты из Москвы. Причины взрыва устанавливаются.