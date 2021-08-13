В Казахстане коронавирус нашли еще у 7,8 тыс человек

За минувшие сутки в Казахстане выявили 7 798 случаев коронавируса.

Больше всего новых случаев заболевания в Алматы - 1 507, Нур-Султане - 1 276, Карагандинской области - 1 144, Шымкенте - 532, Атырауской области - 470.

Общее число инфицированных достигло в республике 672 322 человек.

Умерли за сутки 105 пациентов с коронавирусом, 22 - от пневмонии, сообщает Минздрав Казахстана.

На лечении остается 115 211 человек, в стационарах - 31 157, на ИВЛ - 230 пациентов.