Зимний театр Сочи ждет реставрация

На рабочем совещании под председательством главы Сочи Алексея Копайгородского обсуждалась предстоящая реставрация здания Зимнего театра.

Согласно предварительной оценке, в настоящее время основные опасения вызывают трещины в фундаменте и стенах, образовавшиеся в результате активизации оползневых процессов, также в замене нуждается кровля театра. Ремонт необходим и внутренним помещениям.

"Актуален и вопрос замены убранства театра, его технического оснащения. Партер и кресла в зале имеют износ более 70 %. Сцена нуждается в переоборудовании: требуется современная световая и звуковая аппаратура с компьютеризированным управлением. Обновления требует и занавес", - говорится в сообщении пресс-службы администрации Сочи.

В ходе совещания Копайгородский напомнил, что здание театра было построено более 80 лет назад. "Это визитная карточка курорта, памятник архитектуры федерального значения, поэтому к его реставрации будем привлекать самые профессиональные команды. Поручил специалистам так рассчитать ход реставрации, чтобы с максимальной безопасностью позволить артистам продолжать выступать", - сказал он.

В настоящее время на этой сценической площадке проходят мероприятия не только городского, но также федерального и международного значения.