"Кубань" рассталась с главным тренером

Главный тренер краснодарского футбольного клуба "Кубань" Сергей Первушин покинул команду. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте клуба.

"Хочу искренне поблагодарить Сергея Александровича за работу. К сожалению, в силу различных причин не все из задуманного получилось реализовать, результаты команды руководством клуба признаны неудовлетворительными", - поведала гендиректор "Кубани" Наталья Избицкая.

По ее словам, решение о прекращении сотрудничества далось нелегко. "Это сложный момент. Однако необходимо двигаться дальше, делать важный шаг вперед. Правильным ли он окажется, покажет время", - заявила Избицкая в интервью клубной пресс-службе.

Напомним, в настоящее время "Кубань" находится на последнем месте в турнирной таблице первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ). После пяти матчей в активе краснодарцев одно очко.