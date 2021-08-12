Редкую находку сделали археологи в княжеском дворце в Крыму

Редкую и хорошо сохранившуюся свинцовую византийскую печать обнаружили при раскопках на территории княжеского дворца в Бахчисарайском районе Крыма, рассказал руководитель экспедиции, декан исторического факультета Крымского федерального университета Александр Герцен.

"Археологи нашли редкую свинцовую печать IX-X века, которая могла принадлежать византийскому чиновнику, на территории княжеского дворца в бывшей столице средневекового княжества Феодоро на Мангупском плато в Бахчисарайском районе Крыма", - приводятся его слова в сообщении на сайте КФУ.

Археолог пояснил, что свинцовые печати, которыми люди высокого ранга в Византийской империи опечатывали документы, очень редки, поэтому такие находки имеют чрезвычайно важное значение.

Герцен добавил, что во время раскопок были обнаружены еще несколько похожих артефактов, но они оказались очень сильно оплавлены, так как свинец не выносит высоких температур, а дворец был уничтожен именно огнем.