"Сочи" проиграл "Партизану" и не смог пробиться в Лигу Конференций

В Белграде только что закончилась ответная встреча 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций УЕФА между "Партизаном" и "Сочи".

Основное время матча завершилось вничью (1:1). В составе "Партизана" отличились полузащитники Милош Йойич (54-я минута) и Александар Шчекич (90-я). У "Сочи" оба гола забил защитник Сергей Терехов (33-я и 76-я минуты).

В дополнительные 30 минут команды голов друг другу не забили, а в серии послематчевых пенальти сильнее оказался "Партизан".

Напомним, в первой встрече команды сыграли вничью 1:1. Таким образом, по сумме двух матчей в раунд плей-офф Лиги Конференций вышел "Партизан".