Пассажиропоток на рейсах Москва - Геленджик вырос в 3,5 раза

Пассажиропоток на рейсах из Москвы в Геленджик и обратно вырос более чем на 250 %, такое сообщение распространила пресс-служба администрации города-курорта.

За семь месяцев текущего года аэропорт Геленджика обслужил на рейсах Москва - Геленджик - Москва 422 457 пассажиров, что на 257% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

"Для сравнения, в 2019 году этот показатель составил всего лишь 148 238 пассажиров", - отметили в администрации.