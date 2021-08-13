Аренда жилья в Сочи оказалась самой дорогой после Москвы

Сочи занял второе место в рейтинге самых дорогих по аренде недвижимости городов России, такие результаты дало исследование федерального портала недвижимости.

С января цены на аренду жилья выросли на курорте на 13,3% (17,4% за год). На сегодня месячная аренда комнаты в Сочи будет стоить 15,1 тыс рублей. Дороже только в Москве - 18,7 тыс рублей, пишет ТАСС.

В целом по России аренда комнат за год выросла в цене на 6,6% и составляет в среднем до 7,2 тыс рублей в месяц.