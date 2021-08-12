С момента перемирия, заключенного по итогам корейской войны, США и Южная Корея проводят совместные военные учения. Несмотря на то, что с 1950-х годов военный потенциал Южной Кореи значительно возрос, Сеул никогда серьезно не рассматривал вывод американских войск, дислоцированных на территории страны или проведение военных учений без них.

The Diplomat отмечает, однако, что с тех пор, как президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин вступил в должность в 2017 году, он старается проводить учения с меньшим масштабом. Так Сеул пытается побудить северокорейского лидера Ким Чен Ына вступить в переговоры с ним и администрацией США в надежде добиться денуклеаризации Корейского полуострова. Но хотя последние несколько лет Сеул и Вашингтон проводили значительно меньшие по масштабу учения, Северная Корея все равно недавно раскритиковала маневры и факт присутствия американских военных в Южной Корее.

На первом межкорейском саммите в 2018 году Ким сказал Муну, что понимает необходимость проведения совместных с США маневров. Сеул и Вашингтон договорились проводить менее масштабные учения сначала на фоне переговоров с Северной Кореей, а затем из-за пандемии COVID-19. Тем не менее Пхеньян снова начал резко критиковать Сеул и Вашингтон по поводу учений.

”Опасные военные учения, проводимые США и южнокорейской стороной вопреки нашим неоднократным предупреждениям, несомненно, приведут к более серьезной угрозе безопасности”, - сказала на этой неделе Ким Ё Чжон, сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына.

Она также раскритиковала администрацию Джо Байдена: "Маневры доказывают, что дипломатическое взаимодействие и диалог без каких-либо условий, продвигаемые нынешней администрацией США, ничто иное как попытка скрыть агрессивный характер взаимодействия".

По мнению Ким Ё Чжон, американские военные в Южной Корее – первопричина напряженности на Корейском полуострове. При этом она подчеркнула, что заявление было опубликовано с разрешения брата, то есть Ким Чен Ын разделяет позицию своей сестры.

После этого заявление некоторые законодатели правящей Демократической партии США посчитали, что правительству необходимо пересмотреть вопрос о проведении учений, поскольку Северная Корея недавно продемонстрировала готовность вести переговоры с Южной Кореей, восстановив каналы связи. Однако бывшие генералы и законодатели, служившие в армии, настоятельно рекомендовали правительству продолжить маневры, заявив, что национальная безопасность должна стоять на первом месте.

Поскольку Сеул и Вашингтон твердо решили провести учения, Северная Корея перестала отвечать на звонки по горячей линии от Южной Кореи, хотя две недели назад оба государства восстановили каналы связи. Эксперты прогнозируют, что Пхеньян не будет отвечать Сеулу в ближайшие несколько недель. Военные маневры начнутся 16 августа и продлятся до 26 августа.

Ким Ён Чхоль, директор департамента Центрального комитета Рабочей партии, опубликовал заявление, подтверждающее слова Ким Ё Чжон: ”Совсем скоро мы заставим их осознать, какой опасный выбор они сделали и с каким серьезным кризисом безопасности они столкнутся из-за своего неверного решения”.

”У правительства Южной Кореи дилемма, - сказал в интервью The Diplomat старший научный сотрудник аналитического центра ”Институт Седжона” в Южной Корее Чон Сон-чан. - Администрация Муна хочет провести военные учения с США для противодействия наращиванию ядерного потенциала Северной Кореи, но при этом ей необходимо учитывать негативную реакцию Пхеньяна. Чтобы снизить военную напряженность на Корейском полуострове, вызванную ответной реакцией и предупреждениями Северной Кореи, Южная Корея и США должны заявить, что, если Пхеньян фактически заморозит свои ядерные программы, они смогут остановить маневры”. Замораживание ядерных вооружений в Северной Корее будет включать такие меры, как приостановка дальнейшего производства ядерных боеголовок, отказ от разработки атомных подводных лодок и согласие на инспекцию ядерных объектов в Йонбёне.

Эксперты прогнозируют, что Северная Корея не прибегнет к межконтинентальным баллистическим ракетам и не задействует подводные лодки во время или после учений.