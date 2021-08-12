В Узбекистане произошел взрыв на заправке, есть пострадавшие

В четверг, 12 августа, на газовой заправочной станции на улице Кимегарлар в Навои взорвался баллон в грузовом автомобиле. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Узбекистана.

В ведомстве отметили, что при сливе сжиженного газа из грузовика ЗИЛ-130, предназначенного для перевозки пропана, произошел разрыв газового баллона, находившегося в автомобиле, передает Газета.uz.

В результате взрыва пострадали четыре человека. Огонь, вспыхнувший на заправке после взрыва, был потушен прибывшими на место инцидента пожарными.