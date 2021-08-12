Донские власти готовы к ковидным послаблениям для общепита

В Ростовской области в ближайшее время могут ослабить часть коронавирусных ограничений с предприятий общественного питания, сообщает сетевое издание "Блокнот Ростов" со ссылкой на информированный источник в правительстве региона.

"Губернатор получил письма представителей бизнеса и уже связался с представителями Федерации рестораторов и отельеров России. Сейчас идет диалог, и не исключено, что в ближайшее время последуют какие-то послабления", - цитирует источник издания "АиФ-Ростов".

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", в Ростове-на-Дону после ужесточения антиковидных ограничений, введенных с 4 августа, 24 предприятия общепита приостановили работу и еще 12 закрылись полностью. Рестораторы попросили власти наладить работу ресторанных летних площадок без ограничений, так как это единственная возможность для предпринимателей поправить свое финансовое положение в текущих условиях.