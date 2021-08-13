Собирающийся занять кресло канцлера ФРГ Олаф Шольц рассказал о своих приоритетах

В интервью Deutsche Welle министр финансов Германии Олаф Шольц, кандидат на место Ангелы Меркель от социал-демократов призвал к новому европейскому подходу в отношении России и изложил свое видение будущего Германии. Он будет настаивать на новой стратегии в отношениях с РФ и странами Восточной Европы, если станет канцлером по итогам предстоящих в сентябре всеобщих выборов в Германии.

”Нам нужна новая политика в отношении востока, которая возродит принципы ОБСЕ причем в рамках Европейского Союза”, - сказал министр. По его словам, необходимо вернуться к ”взаимным обязательствам” в сфере безопасности и прав человека в Европе, согласованным в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) - межправительственной организации, благодаря которой возможен диалог между западными и восточными европейскими странами.

Россия

”Россия и другие государства должны принять продолжающуюся европейскую интеграцию. Чтобы обеспечить всеобщую безопасность в Европе, Европейский Союз и Россия должны приложить усилия”, - сказал Шольц. Он считает воссоединение Крыма с Россией ”огромной проблемой”. При этом политик не исключил встречи с президентом России Владимиром Путиным, заявив, что руководители РФ и ФРГ часто встречаются за столом переговоров.

Пандемия

Говоря о COVID-19, Шольц заметил, что Германия "несет ответственность за весь мир" и обязана обеспечить производство достаточного количества вакцин для нуждающихся стран: ”Мы обязаны продолжать обеспечивать экспорт вакцины по всему миру и должны расширять производственные мощности таким образом, чтобы остальной мир получал достаточное количество доз. Мы готовы вкладывать деньги и ресурсы”. Однако, по словам министра финансов, ответственность за обеспечение доставки препарата нуждающимся, лежит не только на Германии, но и на странах-получателях, которые должны организовать вакцинацию: ”Организация должна проходить на международном уровне, а также в пострадавших странах, чтобы вакцинация была проведена среди жителей "глобального юга"”. Как министр финансов Шольц во время пандемии курировал утверждение пакета помощи на сумму 400 млрд евро ($469 млрд), но отмахнулся от критиков, утверждающих, что этих средств недостаточно для устранения растущего экономического неравенства, спровоцированного кризисом.

Беженцы

В связи с ростом числа людей, спасающихся от насилия в Афганистане, вопрос о просителях убежища и мигрантах снова находится в центре внимания в преддверии всеобщих выборов в Германии. На вопрос о том, как справиться с потенциальным новым всплеском притока мигрантов, Шольц ответил, что теперь следует сместить акцент на оказание помощи странам, куда они впервые прибывают, а не брать на себя обязательства принимать большое количество людей в Германии. ”Немецкая и европейская политика не достаточно обеспокоены тем, что происходит с беженцами, когда их принимают соседние страны во время пандемии. Многие страны управляются не так, как нам кажется из Германии. Но они предлагают защиту, - добавил Шольц. - Должны быть перспективы для интеграции в странах Африки, Азии и Южной Америки. И мы должны разделить ответственность по этому вопросу”. Хотя правительство Германии временно приостановило депортацию в Афганистан из-за ситуации с безопасностью на фоне наступления "Талибана" (движение запрещено в РФ), Шольц сказал, что поддерживает депортацию преступников, заявив, что тем, кто совершает преступления, ”не следует рассчитывать, что они останутся у нас”

Кресло канцлера

В последние недели СДПГ набирает от 15% до 18% голосов по опросам, находясь на втором месте после консервативного альянса Ангелы Меркель ХДС/ХСС, возглавляемого кандидатом Армином Лашетом. СДПГ Шольца могла бы сформировать правительство с зелеными или Левой партией. Как и многие другие крупные партии Германии, Шольц исключил возможность сотрудничества с крайне правой ”Альтернативой для Германии” (AfD), и сказал, что его конечной целью будет свержение консерваторов Меркель. ”Я хочу возглавить следующее правительство, - заявил Шольц. - Хорошо, что у нас есть несколько вариантов”.