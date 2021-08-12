В Тбилиси эвакуируют жителей многоэтажки из-за угрозы оползня

В Тбилиси жителей десятиэтажного дома на улице Лорткипанидзе эвакуировали из-за угрозы обрушения. Об этом сообщил вице-мэр Тбилиси Ираклий Бенделиани.

Вечером 12 августа на рухнула часть скалы, рядом с которой стоял дом. На данный момент угроза схода оползня во второй раз сохраняется.

По словам Бенделиани, все 90 семей, которые проживают в корпусе, в настоящее время везут в отели.

"Мы перевозим жителей в основном в три гостиницы. Есть семьи, которые поедут на своих машинах, другие на предоставленных нами автобусах. Каждому человеку выделен номер. С завтрашнего дня мы определим состояние корпуса. Если необходимо будет его укрепить, мы незамедлительно начнем работу", - цитирует вице-мэра грузинской столицы "Sputnik Грузия".

Строительные работы, из-за которых произошло обрушение скалы, приостановлены.