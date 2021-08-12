Криминалисты из Москвы займутся расследованием взрыва автобуса в Воронеже

В четверг вечером в Воронеже произошел взрыв в автобусе, известно о 14 пострадавших. Расследовать дело будут московские криминалисты.

В настоящее время рассматривается несколько версий произошедшего, в том числе - взрыв газового баллона.

"Это был маршрутный автобус 10А, он не имел газового оборудования, это дизельный автобус", - сообщил замруководителя городского управления транспорта Максим Захаров, пишет ТАСС.

Взорвавшийся автобус полностью сгорел. Состояние троих пострадавших оценивается как тяжелое, еще одна женщина в крайне тяжелом состоянии.

Прокуратура начала проверку по факту взрыва, возбуждено уголовное дело, оно находится на личном контроле главы СК РФ Александра Бастрыкина.

В Воронеж для расследования инцидента направлены криминалисты из Москвы.