В Карачаево-Черкесии заработал интерактивный консультант по вопросам вакцинации

В Центре управления регионом в Карачаево-Черкесии разработали интерактивный консультант по вопросам вакцинации, который содержит данные о прививочных пунктах, а также информацию о прививках против коронавируса.

"Специалисты Центра управления регионом КЧР запустили чат-бот в мессенджере Telegram, в котором можно узнать информацию о вакцинации от коронавируса в регионе", - говорится в сообщении регионального оперативного штаба по профилактике и противодействию распространению коронавирусной инфекции.

Чат-бот @vakcinaciya09_bot расскажет обо всех доступных видах вакцин, правилах и видах записи для вакцинации, прививочных пунктах и организации коллективной вакцинации на месте работы. Кроме того, он подскажет номера телефонов для консультации.