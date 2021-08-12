В кубанском "Сириусе" будут готовить юных футболистов

Фонд "Талант и успех" совместно с РФС создадут в "Сириусе" Центр развития футбола.

Заниматься в центре будут не только местные жители, но и спортсмены из Сочи, Краснодарского края и других регионов страны. В рамках проекта будут созданы четыре полноразмерных футбольных поля с искусственным газоном, - сообщил заместитель руководителя фонда по направлению "Спорт" Дмитрий Савин, передает ТАСС.

Сначала будут созданы два полноразмерных футбольных поля с искусственным газоном, следом появятся еще два таких же поля. У образовательного центра существуют собственные программы подготовки спортсменов, которые совместно с методиками РФС позволят создать Центр развития футбола высокого уровня.

Планируется, что центр войдет в систему соревнований юношеской футбольной лиги, а его воспитанники смогут попасть в сборные команды страны, - говорится в сообщении.